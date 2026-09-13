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3 Camilan Lezat yang Aman Anda Konsumsi Sebelum Tidur

3 Camilan Lezat yang Aman Anda Konsumsi Sebelum Tidur
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Roti Gandum. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang enggan mengonsumsi camilan sebelum tidur dengan alasan berat badan.

Namun tahukah Anda, ada beberapa camilan sehat yang aman dikonsumsi sebelum tidur.

Penting untuk memilih camilan yang tidak mengganggu proses pencernaan atau menyebabkan gangguan tidur.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Smoothie Berprotein

Smoothie yang kaya protein menawarkan banyak manfaat kesehatan dan bisa menjadi camilan ideal sebelum tidur.

Smoothie ini menggabungkan protein dengan nutrisi penting lainnya untuk memuaskan rasa lapar dan mendukung kualitas tidur.

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Menambahkan yogurt Yunani atau bubuk protein whey menjadi cara yang praktis dan efektif untuk meningkatkan kandungan protein dalam smoothie.

2. Biji Labu

Biji labu mengandung magnesium dan triptofan yang baik, dikaitkan dengan perbaikan pola tidur.

Ada beberapa jenis camilan yang aman dikonsumsi sebelum tidur dan salah satunya ialah tentu saja smoothie berprotein.

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