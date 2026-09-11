3 Camilan Terbaik untuk Mengendalikan Gula Darah

jpnn.com, JAKARTA - MENGENDALIKAN kadar gula darah agar tidak meningkat terlalu tinggi wajib Anda lakukan.

Hal ini karena jika kadar gula darah Anda terlalu tinggi, maka risiko kamu terserang diabetes juga meningkat.

Dengan memilih jenis camilan yang tepat, Anda bisa membantu menjaga kestabilan gula darah, terutama bagi penderita diabetes.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Gulungan Kalkun atau Ayam

Gulungan kalkun merupakan camilan rendah karbohidrat, tinggi protein, dan lemak sehat.

Cukup ambil sepotong dada kalkun atau ayam, oleskan sedikit krim keju, lalu gulung bersama irisan mentimun atau alpukat.

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Kombinasi ini memberikan rasa kenyang lebih lama tanpa meningkatkan kadar gula darah secara drastis.

Jika kamu memerlukan karbohidrat sehat, bisa juga ditambahkan sepotong buah seperti apel atau pir.