3 Camilan Terbaik untuk Menurunkan Gula Darah

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA gula darah tetap stabil merupakan salah satu hal yang wajib Anda lakukan.

Jika gula darah meningkat terlalu tinggi, maka diabetes akan mengintai Anda.

Ada beberapa camilan yang bisa membantu menurunkan gula darah.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Keju Cottage

Keju cottage merupakan camilan tinggi protein dan rendah karbohidrat yang sangat cocok untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil.

Anda bisa menikmatinya langsung atau mencampurnya dengan potongan mentimun dan tomat ceri untuk tambahan nutrisi.

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Kandungan proteinnya membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, sehingga mengurangi risiko lonjakan gula secara tiba-tiba.

2. Cokelat Hitam (Minimal 70 persen Kakao)

Bagi Anda yang menyukai cokelat, kamu tetap bisa menikmati camilan manis tanpa khawatir.