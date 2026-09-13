3 Camilan Terbaik untuk Menurunkan Gula Darah
jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA gula darah tetap stabil merupakan salah satu hal yang wajib Anda lakukan.
Jika gula darah meningkat terlalu tinggi, maka diabetes akan mengintai Anda.
Ada beberapa camilan yang bisa membantu menurunkan gula darah.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Keju Cottage
Keju cottage merupakan camilan tinggi protein dan rendah karbohidrat yang sangat cocok untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil.
Anda bisa menikmatinya langsung atau mencampurnya dengan potongan mentimun dan tomat ceri untuk tambahan nutrisi.
Kandungan proteinnya membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, sehingga mengurangi risiko lonjakan gula secara tiba-tiba.
2. Cokelat Hitam (Minimal 70 persen Kakao)
Bagi Anda yang menyukai cokelat, kamu tetap bisa menikmati camilan manis tanpa khawatir.
Ada beberapa jenis camilan sehat yang bisa membantu menurunkan gula darah dengan cepat dan salah satunya ialah tentu saja keju cottage.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Camilan Lezat yang Aman Anda Konsumsi Sebelum Tidur
- 5 Manfaat Minum Air Jahe Setiap Malam, Gula Darah Bakalan Tetap Normal
- 3 Camilan Lezat untuk Jantung Lebih Sehat
- 3 Camilan Terbaik untuk Mengendalikan Gula Darah
- 6 Khasiat Rutin Makan Jambu Biji Saat Perut Kosong, Baik untuk Jantung
- 4 Khasiat Stroberi untuk Menurunkan Berat Badan