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3 Camilan Terbaik untuk Penderita Diabetes

3 Camilan Terbaik untuk Penderita Diabetes
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Selai kacang. Foto: Foodista

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang bisa menyerang siapa saja.

Untuk itu, tidak semua makanan dan camilan bisa dikonsumsi penderita diabetes.

Kandungan gizi pada camilan pun harus diperhatikan. Tidak boleh tinggi gula ataupun mengandung garam yang berlebihan.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kacang Asin

Kacang-kacangan terbaik untuk penderita diabetes bisa termasuk kacang walnut, pecan, kacang tanah, pistachio dan almond.

Yang terbaik adalah memilih yang mentah atau yang dipanggang tanpa banyak garam tambahan.

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Ini adalah sumber yang kaya lemak sehat, serat, protein, Omega-3 dan Omega-6 asam lemak.

2. Biji Panggang

Biji panggang adalah sumber serat, seng, vitamin E dan folat. Pilihan yang lebih baik adalah yang tanpa garam.

Ada beberapa rekomendasi camilan terbaik yang aman dikonsumsi penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja biji panggang.

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