3 Camilan yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Penderita diabetes wajib menjaga kadar gula darah mereka agar tetap normal.
Nah, camilan sehat bisa menjadi solusi sederhana yang membantu menjaga keseimbangan kadar gula darah.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Alpukat
Alpukat merupakan salah satu pilihan camilan terbaik untuk membantu mengelola kadar gula darah.
Buah ini secara alami rendah karbohidrat, tetapi kaya serat dan lemak sehat.
Dalam satu porsi (sekitar sepertiga buah alpukat), hanya terdapat sekitar 4 gram karbohidrat.
"Serat dan lemak sehat dalam alpukat membantu mendukung kontrol glukosa darah," jelas ahli gizi Kristy Del Coro.
Ada beberapa rekomendasi camilan sehat yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja alpukat.
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