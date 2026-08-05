3 Cara Alami Menurunkan Gula Darah Tanpa Efek Samping
jpnn.com, JAKARTA - BERBAGAI cara dilakukan penderita diabetes untuk menurunkan kadar gula darah mereka.
Padahal, ada cara yang bisa dilakukan di pagi hari untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Batasi asupan karbohidrat di malam hari
Cara alami pertama untuk menurunkan kadar gula darah ialah dengan membatasi atasi asupan karbohidrat di malam hari.
Diet merupakan hal yang penting dalam mengelola diabetes dan karbohidrat adalah bagian penting dari diet.
Tubuh mengubah 100 persen karbohidrat yang kita konsumsi menjadi glukosa.
Jadi, penderita diabetes harus menggunakan perhitungan karbohidrat untuk mengetahui berapa banyak yang harus dikonsumsi. Sebab, setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda.
Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghindari lonjakan gula darah di pagi hari, kamu harus membatasi asupan karbohidrat pada malam hari sebelumnya.
Ada beberapa cara alami yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah tanpa efek samping dan salah satunya ialah perhatikan asupan lemak.
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