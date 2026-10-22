3 Cara Alami untuk Mengendalikan Kadar Gula Darah
jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI kadar gula darah tinggi bisa meningkatkan risiko serangan penyakit diabetes.
Namun, Anda tidak perlu langsung panik. Dengan perubahan gaya hidup sederhana, Anda bisa membantu tubuh mengatur kadar gula darah secara alami.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Pilih Biji-bijian Utuh
Biji-bijian utuh lebih lambat dicerna tubuh dibandingkan biji-bijian olahan, sehingga bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil setelah makan.
Penelitian menunjukkan bahwa rutin konsumsi biji-bijian utuh bisa menurunkan lonjakan glukosa darah dan mengurangi risiko terkena diabetes tipe
Biji-bijian utuh yang baik dikonsumsi seperti jelai, beras merah, soba, gandum utuh, berondong jagung tanpa tambahan gula, dan quinoa.
2. Jalan-jalan Ringan Setelah Makan
Jalan kaki setelah makan terbukti membantu tubuh menggunakan glukosa (gula) dari makanan sebagai sumber energi tanpa terlalu bergantung pada insulin.
Bahkan, hanya berdiri atau bergerak ringan setelah makan sudah bisa menurunkan kadar gula darah postprandial.
Ada beberapa cara alami yang bisa Anda lakukan untuk mengendalikan kadar gula darah dan salah satunya ialah lakukan latihan kekuatan secara teratur.
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