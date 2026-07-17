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3 Cara Alami untuk Menurunkan Gula Darah

3 Cara Alami untuk Menurunkan Gula Darah
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Ilustrasi kadar gula darah dalam tubuh. Foto: Allodokter

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang bisa menyerang siapa saja.

Penyebab diabetes ialah gula darah yang meningkat secara tidak normal.

Ada beberapa cara sederhana untuk mencegah lonjakan gula darah.

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Dalam jangka pendek, gula darah bisa turun dengan trik ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minum lebih banyak air putih

Tidak minum cukup air putih bisa menyebabkan lonjakan gula darah.

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Ketika Anda mengalami dehidrasi, tubuh Anda menghasilkan hormon yang disebut vasopresin.

Ini mendorong ginjal untuk menahan cairan dan menghentikan tubuh membuang kelebihan gula dalam urin.

Ada beberapa cara alami yang bisa membantu menurunkan gula darah dengan cepat dan salah satunya ialah dengan minum lebih banyak air putih.

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