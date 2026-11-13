3 Cara Alami untuk Meredakan Sendawa dengan Cepat

jpnn.com, JAKARTA - SETELAH makan biasanya kita sendawa agar perut terasa lebih lega.

Namun, beberapa kasus seperti sendawa yang berulang terus menerus bisa pertanda gangguan pencernaan.

Pengobatan bisa dilakukan mudah. Hanya bila sendawa itu tanpa penyebab jelas, sebaiknya mulai periksakan ke dokter.

Berikut ini beberapa cara alami mengatasi sendawa, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Membatasi konsumsi makanan pemicu gas

Bila terlalu sering sendawa, ada baiknya untuk mengurangi sejumlah makanan, seperti sayuran tinggi serat seperti kol, kubis, brokoli, asparagus, dan brussels sprout.

Kemudian buah tinggi serat seperti apel, pir, dan persik. Kurangi juga kacang yang termasuk kelompok polong-polongan.

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Selanjutnya, bawang bombai, bulir biji utuh seperti gandum, susu dan produknya, termasuk es krim dan keju. Lalu minuman berkarbonasi serta makanan mengandung sorbitol.

2. Konsumsi obat

Sendawa yang terus menerus bisa jadi itu merupakan pertanda gangguan asam lambung.