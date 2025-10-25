3 Cara Trading Bitcoin untuk Pemula Agar Profit Maksimal
jpnn.com, JAKARTA - Bitcoin kembali menarik perhatian dunia setelah menembus all time high di $126.000 pada 7 Oktober 2025.
Lonjakan harga ini makin memperkuat posisinya sebagai aset digital paling populer.
Tidak heran jika makin banyak yang ingin menggunakannya untuk menggapai mimpi finansial mereka dan mulai mencari cara trading Bitcoin untuk pemula.
Lalu, bagaimana cara memulai trading Bitcoin yang benar? Ikuti tiga cara di bawah ini memaksimalkan profit trading Anda:
1. Pahami Penggerak Harga Bitcoin
Trading Bitcoin berbeda dengan investasi jangka panjang karena tujuannya mencari keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek. Untuk itu, platform trading menyediakan grafik, indikator teknikal, dan fitur analisis pasar.
Harga Bitcoin juga dipengaruhi faktor lain, mulai dari adopsi oleh institusi keuangan besar hingga faktor teknis seperti halving yang terjadi setiap empat tahun.
Dengan memahami dinamika ini, Anda bisa lebih siap menghadapi fluktuasi.
Untuk pemula, ini tiga cara trading Bitcoin agar profit maksimal. Jangan sampai salah langkah.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Transaksi Aset Kripto Indonesia Capai Rp446 Triliun, INDODAX Soroti Hal Ini
- Perang Dagang AS-Tiongkok, Upbit: Kripto Rebound Masih Mungkin Terjadi
- Industri Kripto Berpotensi Ciptakan 1,22 Juta Lapangan Kerja, Indodax Merespons Begini
- Bahas Perkembangan Industri Crypto & Kolaborasi, PINTU Sambut Delegasi INACHAMHK
- Sudah Tercatat di Indodax, Edena Token Dorong Transformasi Ekonomi Digital Indonesia
- Harga Bitcoin Anjlok Imbas Ancaman Tarif Baru AS ke China, Ancaman Atau Kesempatan?