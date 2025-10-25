menu
3 Cara Trading Bitcoin untuk Pemula Agar Profit Maksimal

3 Cara Trading Bitcoin untuk Pemula Agar Profit Maksimal

3 Cara Trading Bitcoin untuk Pemula Agar Profit Maksimal
Tiga cara trading Bitcoin untuk pemula agar profit maksimal. Foto: Source

jpnn.com, JAKARTA - Bitcoin kembali menarik perhatian dunia setelah menembus all time high di $126.000 pada 7 Oktober 2025.

Lonjakan harga ini makin memperkuat posisinya sebagai aset digital paling populer.

Tidak heran jika makin banyak yang ingin menggunakannya untuk menggapai mimpi finansial mereka dan mulai mencari cara trading Bitcoin untuk pemula.

Lalu, bagaimana cara memulai trading Bitcoin yang benar? Ikuti tiga cara di bawah ini memaksimalkan profit trading Anda:

1. Pahami Penggerak Harga Bitcoin

Trading Bitcoin berbeda dengan investasi jangka panjang karena tujuannya mencari keuntungan dari pergerakan harga jangka pendek. Untuk itu, platform trading menyediakan grafik, indikator teknikal, dan fitur analisis pasar.

Harga Bitcoin juga dipengaruhi faktor lain, mulai dari adopsi oleh institusi keuangan besar hingga faktor teknis seperti halving yang terjadi setiap empat tahun.

Dengan memahami dinamika ini, Anda bisa lebih siap menghadapi fluktuasi.

Untuk pemula, ini tiga cara trading Bitcoin agar profit maksimal. Jangan sampai salah langkah.

