3 Daerah Munculkan Atlet Sanda di Final, Jatim Juara Umum Cabor Wushu PON Bela Diri 2025
jpnn.com, KUDUS - Tim Wushu Jawa Timur tetap eksis mempertahankan dominasi setelah merebut gelar juara umum pada pertandingan cabang olahraga wushu Pekan Olahraga Nasional (PON) Bela Diri Kudus 2025 yang berlangsung di Djarum Arena, Kaliputu, Kudus, Jawa Tengah, Minggu (26/10/2025).
Di even perdana yang diinisiasi KONI Pusat dan disponsori Bakti Olahraga Djaum Foundation ini, Pasukan Arek-Arek Suroboyo mengoleksi 13 emas, 7 perak, dan 4 perunggu dari 36 medali emas yang diperebutkan dari nomor Taolu, Kungfu, dan Sanda.
Posisi runner up ditempati DKI Jakarta dengan 11 emas, 11 perak, dan 3 perunggu dan Jawa Tengah dengan 5 emas, 6 perak, dan 11 perunggu di peringkat ketiga. Lalu, Sumatera Utara dengan 3 emas, 3 perak, 5 perunggu di posisi keempat, Jawa Barat dengan 2 emas, 3 perak,dan 4 perunggu (ke-5).
Bali dengan 2 emas, 2 perak (6), dan 3 perunggu, dan Jambi dengan 1 emas, 2 perak, dan 4 perunggu (ke-7).
Ada yang menarik pada PON Bela Diri Kudus 2025 ini. Kerja keras Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) pimpinan Airlangga Hartarto dalam membangun prestasi sudah mulai terlihat. Bukan hanya kualitas atlet Taolu saja tetapi perkembangan prestasi atlet Sanda pun sudah mulai melebar ke bebagai daerah lain.
Dari 11 medali emas Sanda yang diperebutkan, Jawa Tengah memang tetap merajainya dengan koleksi 4 emas, 2 perak, dan 3 perunggu disusul Sumut (3-3-3), DKI Jakarta (3-0-0) dan Jawa Barat (1-2-0). Namun, tiga daerah yang selama ini tidak diperhitungkan secara mengejutkan berhasil menempatkan atletnya di partai final.
Yakni, Jatim dengan tiga atlet Sanda (Denok Tri Wahyuni/kelas 52kg putri, Achmad Naafi/kelas 52kg putra, dan Fitrah A Yudha Faturahman/kelas 65kg putra) disusul Kalimantan Barat (Kalbar/M Abidin Takbir Tambi Ali/48kg putra) dan Kalimantan Utara (Kaltara/Shelly Cahyani/kelas 56kg putri) masing-masing 1 atlet sanda.
“Selama ini Sanda memamg dikuasai Jawa Tengah, Sumut dan DKI Jakarta. Tetapi, prestasi atlet sanda dari Jatim, Kalbar, dan Kaltara sudah mulai bergerak. Mereka sudah mampu menempatkan atletnya di partai final. Ini suatu yang menggembirakan,” kata Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Sanda PB WI, Sudarsono.
Tim Wushu Jawa Timur tetap eksis mempertahankan dominasi setelah merebut gelar juara umum pada pertandingan cabang olahraga wushu PON Bela Diri, Kudus 2025.
