menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » 3 dari 5 Juara Bertahan Tembus 16 Besar Malaysia Open 2026

3 dari 5 Juara Bertahan Tembus 16 Besar Malaysia Open 2026

3 dari 5 Juara Bertahan Tembus 16 Besar Malaysia Open 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ganda putra nomor satu dunia Kim Won Ho (kiri) dan Seo Seung Jae. Foto: Jade Gao/AFP

jpnn.com - KUALA LUMPUR - Tiga dari lima juara bertahan di Malaysia Open 2026 Super 1000 memastikan tiket 16 Besar setelah mengalahkan para lawannya pada babak pertama di Axiata Arena, Selasa (6/1).

Petahana di tunggal putra Shi Yu Qi (China) menang dari Rasmus Gemke (Denmark) 23-21, 21-15.

Di 16 Besar, Kamis (8/1), Shi Yu Qi akan meladeni tunggal putra India Ayush Shetty yang lulus ke 16 Besar seusai menundukkan duta tuan rumah Lee Zii Jia 21-12, 21-17.

Baca Juga:

Pada sektor tunggal putri, si juara bertahan An Se Young (Korea) bersusah payah menaklukkan Michelle Li (Kanada) 19-21, 21-16, 21-18.

Next, An Se Young ketemu Nozomi Okuhara (Jepang) di 16 Besar. Nozomi mengalahkan Pai Yu Po (Taiwan) di babak pertama, dengan 21-12, 21-14.

Sementara itu, ganda putra Kim Won Ho/Seo Seung Jae memulai kampanye mempertahankan gelar Malaysia Open dengan memukul salah satu wakil China Chen Bo Yang/Liu Yi 21-18, 21-17.

Baca Juga:

Kim/Seo ke 16 Besar dan berjumpa dengan ganda putra tuan rumah Nur Azriyn/Tan Wee Kiong yang menang dari Ong Yew Sin Teo Ee Yi 11-21, 24-22, 21-11 di 32 Besar.

Dua petahana lainnya, yakni ganda putri Yuki Fukushima/Mayu Matsumoto (Jepang) dan Dechapol Puavaranukroh/Supissara Paewsampran (Thailand) baru mengayun raket di babak pertama (32 Besar) pada Rabu (7/1).

Ada petahana yang nyaris tumbang di babak pertama Malaysia Open 2026. Anda sudah tahu, ya?

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI