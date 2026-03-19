3 Doa Jibril yang Diaminkan Nabi Muhammad, Nomor 1 Tidak Main-Main, Isu Besar

jpnn.com - DARI Jabir RA, bahwasanya Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar. Ketika beliau naik ke anak tangga pertama, kedua, dan ketiga beliau mengucapkan aamiin. Lalu para sahabat bertanya dengan berujar wahai Rasulullah, kami semua mendengar engkau berkata: aamiin, aamiin, aamiin. Kenapa?

Beliau menjawab, ketika aku menaiki tangga pertama, Jibril datang kepadaku dan berkata celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, tetapi dosanya tidak diampuni. Maka aku pun berkata aamiin.

Kemudian, Jibril berkata celakalah seorang hamba, jika mendapati kedua atau salah satu orang tuanya masih hidup, tetapi keberadaan kedua orang tuanya tidak membuatnya masuk ke dalam surga, aku pun berkata aamiin.

Kemudian, Jibril berkata celakalah seorang hamba, jika namamu (Nabi Muhammad) disebutkan di depannya, tetapi dia tidak berselawat untukmu. Maka aku pun berkata aamiin.

Soal doa pertama Jibril yang diaminkan Nabi Muhammad, Ustaz Nuzul Dzikri pun mengupasnya secara singkat.

"Ini tidak main-main. Belum ada kepastian kemenangan di Ramadan. Padahal ending Ramadan belum terjadi. Misi besarnya bagaimana mendapatkan ampunan dari Alllah. Ini isu besar," tutur Nuzul. (ig/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

