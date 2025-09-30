3 Efek Samping Jahe yang Menakutkan
jpnn.com, JAKARTA - JAHE merupakan salah satu rempah yang telah lama terkenal akan manfaatnya yang luar biasa untuk kesehatan tubuh.
Ternyata, jahe jika dikonsumsi berlebih tidak bagus juga. Untuk menfaat jahe biasanya disajikan hangat-hangat menyembuhkan sakit kepala, flu dan sakit perut.
Namun, jangan terlalu sering mengonsumsi rempah-rempah itu bisa menimbulkan efek buruk bagi kesehatan.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Bisa terjadi pendarahan saat haid
Efek samping jahe yang pertama ialah mengakibatkan pendarahan saat haid.
Jahe memang memiliki sifat pengecer darah alami. Hal itu, sangat tidak baik dikonsumsi kaum hawa berlebih ketika saat datang bulan, bisa terjadi pendarahan.
Pendarahan itu terjadi karena adanya kandunhan asam salisilat yang memiliki sifat anti koagulasi pada jahe.
2. Hipoglikemia
Jahe terkenal untuk mengurangi kadar gula atau glukosa dalam tubuh.
Ada beberapa efek samping jahe yang ternyata berbahaya untuk kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan dan salah satunya gangguan pencernaan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News