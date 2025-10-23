menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Efek Samping Makan Buah Naga Berlebihan yang Bikin Kaget

3 Efek Samping Makan Buah Naga Berlebihan yang Bikin Kaget

3 Efek Samping Makan Buah Naga Berlebihan yang Bikin Kaget
Buah Naga. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PARA ahli kesehatan menganjurkan kita agar selalu mengonsumsi berbagai buah-buahan.

Salah satu buah yang cukup populer ialah buah naga. Anda bisa mengonsumsi buah naga begitu saja atau diolah dalam bentuk jus, salad, dan lainnya.

Meski baik untuk kesehatan, nyatanya masih banyak orang yang belum memahami efek samping buah naga yang bisa mengganggu kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kelebihan antioksidan

Buah naga mengandung berbagai antioksidan, seperti vitamin C dan komponen antioksidan lain, termasuk fitonutrien, polifenol, dan karotenoid.

Jika dikonsumsi dalam jumlah yang cukup, seluruh kandungan antioksidan ini bekerja dengan menargetkan sel radikal bebas yang berpotensi merusak sistem tubuh.

Akan tetapi, efek samping buah naga mungkin mengintai apabila Anda mengonsumsinya terlalu banyak dalam jangka panjang.

Alih-alih menargetkan radikal bebas, bahaya buah naga apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak justru bisa merusak sel-sel tubuh yang sehat.

Ada beberapa efek samping makan buah naga yang tidak baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah menimbulkan reaksi alergi.

