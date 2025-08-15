3 Efek Samping Makan Jengkol, Tingkatkan Risiko Serangan Penyakit Ini

jpnn.com, JAKARTA - JENGKOL merupakan salah satu makanan yang bisa menimbulkan bau mulut.

Walau begitu, banyak orang yang suka mengonsumsi jengkol karena rasanya yang lezat.

Jengkol juga kaya akan berbagai kandungan nutrisi. Salah satu manfaat jengkol yang paling menonjol yaitu menjadi sumber protein yang baik dan vitamin C.

Kendati demikian, tak sedikit pula yang tak menyukai jengkol karena baunya.

Baunya yang memang menyengat tersebut ternyata berasal dari asam amino dan sulfur yang terkandung dalam jengkol.

Tak hanya baunya yang membuat sebagian orang menghindari jengkol, karena bila terlalu banyak makan jengkol, akan menimbulkan masalah pada tubuh.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Menimbulkan bau mulut

Gangguan yang paling ringan karena makan jengkol berlebihan adalah setelah memakannya akan menimbulkan bau yang menyengat pada mulut.