3 Efek Samping Makan Tomat Berlebihan, Tingkatkan Risiko Iritasi Usus

3 Efek Samping Makan Tomat Berlebihan, Tingkatkan Risiko Iritasi Usus

3 Efek Samping Makan Tomat Berlebihan, Tingkatkan Risiko Iritasi Usus
Ilustrasi jus tomat. Foto: (ANTARA/Shutterstock)

jpnn.com, JAKARTA - TOMAT merupakan salah satu buah yang kaya akan berbagai kandungan nutrisi.

Tomat dipercaya bisa menurunkan berat badan, menekan risiko kanker, dan penyakit lainnya.

Namun, buah ini ternyata juga bisa mendatangkan masalah bagi kesehatan Anda.

Apalagi, bagi mereka yang sudah memiliki riwayat penyakit tertentu, dianjurkan berhati-hati saat mengonsumsi tomat.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Masalah Kencing

Tomat ternyata juga bisa mengiritasi kandung kemih. Selain itu, tomat bisa menyebabkan inkontinensia urine.

Dalam beberapa kasus tertentu, tomat bisa menyebabkan munculnya rasa terbakar di kandung kemih.

2. Iritasi Usus

Tomat ternyata bisa menyebabkan seseorang mengalami iritasi usus.

Ada beberapa efek samping makan tomat secara berlebihan untuk kesehatan dan salah satunya ialah meningkatkan iritasi usus.

