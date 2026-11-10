3 Elite PSI Mundur di Tengah Isu Pemakzulan Gibran dan Penyadapan Prabowo

jpnn.com - Tiga elite Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mundur dari kepengurusan parpol yang dipimpin Kaesang Pangarep bin Joko Widodo (Jokowi) pada Senin (9/11/2026). Mereka ialah Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka.

Pengunduran diri elite PSI itu diumumkan di tengah heboh isu penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan adanya dorongan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Giring selaku anggota Dewan Pembina PSI yang lebih dulu mengumumkan pengunduran diri, bahkan keluar dari parpol berlambang gajah tersebut.

Mantan ketua umum PSI itu mengaku mundur setelah setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, karena merasa terdapat hal-hal dalam perjalanan politiknya yang tidak lagi sejalan dengan perjuangan awalnya.

"Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia," kata Giring dalam lewat akun Instagram resminya @giring, Senin.

Giring mengatakan keputusan tersebut menjadi bagian dari perjalanan politik dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara yang selama ini memberikan banyak pengalaman serta pelajaran berharga.

Dia mengungkapkan bahwa ketika pertama kali terjun ke dunia politik, dirinya memiliki cita-cita sederhana, yakni menjadi pelayan publik yang mampu membawa perbaikan nyata bagi Indonesia.

Dalam perjalanannya, Giring juga mengenang momen ketika Presiden Prabowo Subianto menghubunginya sekitar September 2024 untuk mengajaknya bergabung dalam pemerintahan.