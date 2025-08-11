3 Fakta di Balik Laga Persija Vs Persita, Nomor 1 Bersejarah

jpnn.com - JAKARTA - Persija Jakarta berpesta gol pada pekan pertama BRI Super League di Stadion Internasional Jakarta, Minggu (10/8) malam WIB.

Setelah 2x45 menit, Persija menang 4-0.

Tak cuma menang, Persija memberikan tontonan yang menghibur puluhan ribu Jakmania di Jakarta International Stadium.

Para pemain Persija juga tampak membuka ruang dan mengirim gestur hangat kepada fannya, salah satunya saat Maxwell merayakan gol, dia langsung berlari ke salah satu titik tribune untuk merangkul dan dirangkul Jakmania.

Di balik kemenangan Persija itu, ada 3 fakta menarik, yakni:

Brace (dua gol) Pertama di BRI Super League 2025/26

Allano berhasil mencatatkan rekor istimewa, tak cuma buat Persija Jakarta, tetapi juga di BRI Super League. Winger asal Brasil berusia 30 tahun ini menjadi pemain pertama yang mencetak brace musim ini. Gol Ketiga Rizky Ridho Bersama Persija Jakarta

Rizky Ridho kembali menunjukkan peran pentingnya di Persija. Bek Timnas Indonesia itu tak cuma sukses mencegah pertahanannya dibobol Persita, ia juga menyumbangkan satu gol.

Total, Ridho sudah mengoleksi tiga gol buat Persija. Dia tercatat selalu mencetak gol di setiap musim. Ridho sudah tiga musim membela Macan Kemayoran. Lini Serang Persita Loyo

Kegagalan Persita mencetak gol saat berhadapan dengan Persija membuat catatan ofensif mereka memburuk. Mereka baru mencetak dua gol dari enam pertandingan terakhir, termasuk lima laga pemungkas musim lalu. Persita si Pendekar Cisadane gagal mencetak gol pada lima dari enam pertandingan terakhir.

Di pekan kedua BRI Super League, Persija Jakarta akan bertandang ke markas Persis Solo pada Sabtu 16 Agustus. Pada hari yang sama, Persita Tangerang menjamu Persebaya Surabaya. (il/jpnn)