3 Fakta Menarik Setelah Timnas U-23 Indonesia Imbang Lawan Laos, Jadi Alarm Serius

3 Fakta Menarik Setelah Timnas U-23 Indonesia Imbang Lawan Laos, Jadi Alarm Serius

3 Fakta Menarik Setelah Timnas U-23 Indonesia Imbang Lawan Laos, Jadi Alarm Serius
Duel Timnas U-23 Indonesia (jersei putih) vs Laos (jersei merah). Foto: Kita Garuda.

jpnn.com - Timnas U-23 Indonesia harus puas berbagi angka dengan Laos pada laga perdana Kualifikasi Piala Asia U-23 2026.

Pertandingan Indonesia vs Laos berakhir dengan skor sama kuat 0-0 di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Rabu (3/9/2025).

Garuda Muda tampil dominan sepanjang pertandingan, tetapi gagal mengonversi peluang menjadi gol.

Hasil imbang ini jelas di luar ekspektasi mengingat secara materi pemain Indonesia jauh lebih diunggulkan ketimbang Laos.

Meski demikian, laga ini menyajikan sejumlah catatan penting yang menarik untuk dikulik. Berikut lima fakta seusai duel Indonesia vs Laos.

1. Dominasi Tanpa Gol

Statistik memperlihatkan ketimpangan yang luar biasa. Indonesia menguasai 83 persen bola dan melepaskan 25 tembakan.

Namun, hanya lima tembakan yang tepat sasaran, sementara sisanya melayang tak tentu arah atau diblok pertahanan Laos. Sebaliknya, lawan hanya mencatat satu tembakan selama 90 menit.

2. Kiper Laos Jadi Pahlawan

Salah satu alasan utama mengapa Indonesia gagal mencetak gol adalah penampilan gemilang kiper Laos Kop Lakphathip.

