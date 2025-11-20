3 Fakta Menarik Tentang Drama Korea Last Summer

jpnn.com, JAKARTA - Drama Korea Last Summer yang dibintangi oleh Lee Jae Wook, Choi Sung Eun, serta Kim Hun Woo akhirnya tayang.

Drama 12 episode itu menceritakan tentang hubungan rumit saudara kembar yang terpisah akibat perceraian orang tua dan cinta segitiga dengan teman kecil.

Kisah tersebut membuat tiga tokoh utama merasa terjebak dalam hubungan yang rumit antara cinta, persahabatan dan keadaan.

Berikut 3 fakta menarik tentang Last Summer yang tayang di Vidio:

1. Memerankan dua karakter, Lee Jae Wook beri alasan mengharukan

Lee Jae Wook menjelaskan dirinya merasa disembuhkan secara emosional dan dikelilingi kehangatan. Dia ingin menggambarkan emosi itu melalui karakter ganda yang diperankan dalam drama Last Summer.

Menurutnya, drama tersebut menceritakan tentang waktu, musim, dan orang-orang penting yang tumbuh bersama dengan kita.

2. Misteri masa lalu mengundang rasa penasaran