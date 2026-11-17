jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Bernadya mengungkap fakta unik tentang album versi deluxe Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Setelahnya).

Dia mengatakan 3 lagu baru yang ditambahkan ke dalam album tersebut mewakili rangkaian fase penerimaan yang menurutnya umum terjadi.

"Lebih Beruntung Sedikit adalah bentuk penerimaan yang masih ada pahitnya, masih ada berharap dan berandai-andainya: andai kita lebih beruntung sedikit, mungkin kisahnya tidak akan berakhir," kata Bernadya di kawasan Senayan, Jakarta pada Senin (16/11).

Baca Juga: Bernadya Libatkan Eross Candra Hingga Pongki Barata demi Pagi Setelahnya

"Cari Aku di Bandung adalah fase realistis dalam proses menerima: kambuh, jatuh, goyah lagi, ingin kembali ke hal-hal yang seharusnya sudah ditinggalkan," sambungnya.

Sementara itu, lagu Nanti Juga Kita Mengerti bertema tentang fase penerimaan yang terakhir.

"Nanti Juga Kita Mengerti adalah proses paling terakhir, yaitu menerima tanpa harus mengerti semuanya hari ini, menerima bahwa tidak semuanya harus sesuai dengan keinginan kita, dan optimis bahwa kelak kita akan mengerti kenapa semua harus terjadi," jelas Bernadya.

Secara keseluruhan, di samping melanjutkan cerita yang sudah terbangun sebelumnya, Semoga Hanya di Mimpi (Pagi Setelahnya) kembali menunjukkan kemampuan Bernadya dalam menuangkan isi hati ke dalam karya yang akan beresonansi secara emosional dengan siapa pun yang pernah mengalami kisah serupa.

Dirilis oleh Juni Records, ini adalah edisi perpanjangan dari album kedua Semoga Hanya di Mimpi yang dilepas pada 24 Juni 2026 dan turut mengantar Bernadya meraih piala Artis Solo Wanita Pop Terbaik di AMI Awards 2026.