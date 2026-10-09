3 Gol Persib Bandung Hancurkan Port FC, Luka Menalo Ungkap Kuncinya

jpnn.com - Persib Bandung membuktikan kekuatan kolektifnya saat mengalahkan Port FC dengan skor 3-1 pada laga perdana ASEAN Club Championship (ACC) Shopee Cup 2026/27.

Maung Bandung sempat tertinggal lebih dulu sebelum mencetak tiga gol pada penghujung pertandingan di Thammasat Stadium, Kamis (8/10/2026).

Luka Menalo menjadi salah satu pemain yang berperan penting dalam kemenangan tersebut. Selain menyumbangkan asis untuk gol Berguinho, pemain asal Bosnia itu juga ikut mencatatkan namanya di papan skor.

Penampilan apiknya membuat Menalo terpilih sebagai Shopee Star of The Match. Meski demikian, dia menilai keberhasilan Persib tidak bisa dilepaskan dari kontribusi seluruh pemain.

"Saya sangat senang bisa membantu tim, baik itu melalui bertahan di satu laga, atau mencetak gol dan asis di laga lainnya. Saya selalu senang melakukannya," ucapnya.

Kekompakan Jadi Kunci Persib

Menalo menegaskan bahwa kemenangan atas Port FC lahir dari kerja sama yang terjaga di dalam skuad. Menurutnya, para pemain tidak hanya berjuang untuk kepentingan pribadi, tetapi juga saling mendukung demi hasil akhir.

Dia juga memberikan apresiasi kepada pemain pengganti yang mampu membawa perubahan besar ketika pertandingan memasuki fase krusial.

"Kami semua berjuang seperti keluarga dan bekerja sebagai tim sejati. Tidak ada ego di tim ini," tambahnya.