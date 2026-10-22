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3 Hal Esensial yang Membuat Persija Menang 5-1 dari Arema FC

3 Hal Esensial yang Membuat Persija Menang 5-1 dari Arema FC
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Alexander Jeremejeff memimpin top skor Super League hingga Kamis (22/10) pagi, dengan enam gol. Foto: persija

jpnn.com - JAKARTA - Juru Racik Persija Jakarta Shin Tae-yong memuji semangat pemainnya saat menghantam Arema FC dengan skor 5-1 pada pekan ke-6 Super League di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, Rabu (21/10).

Alexander Jeremejeff mencetak dua gol pada pertandingan itu (10', 45'), sementara tiga gol lainnya dicetak oleh Stjepan Loncar (76'), Victor Dethan (80'), dan Ivan Mamut (90+2').

Satu-satunya gol balasan Arema dilesakkan oleh Gabriel Silva (87').

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Coach STY pun mengungkap ada tiga hal esensial yang membuat pasukannya bisa menang telak dari tim seperti Arema FC.

Pertama:

"Kami bisa dapat kemenangan karena para pemain tidak menyerah sampai akhir pertandingan," ujarnya.

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Kedua:

"Pertandingan sebelumnya melawan Persita Tangerang (kalah 2-3) menjadi pelajaran, sehingga para pemain sudah mengevaluasi diri mereka," imbuh STY.

Shin Tae Yong mengungkap tiga hal krusial yang membuat Persija menang 5-1 dari Arema FC.

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