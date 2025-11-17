menu
3 Hal Ini Menjadi Fokus Korlantas Selama Operasi Zebra

Kabagops Korlantas Kombes Aries Syahbudin. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Korlantas Polri menggelar Operasi Zebra 2025 secara serentak seluruh Indonesia mulai Senin (17/11) ini.

Kabagops Korlantas Kombes Aries Syahbudin mengatakan Operasi Zebra dimulai 17 hingga 30 November 2025.

“Mulai hari ini secara serentak dilaksanakan Operasi Zebra 2025. Operasi ini merupakan operasi mandiri kewilayahan, jadi pelaksanaannya dan target sasarannya menyesuaikan kondisi masing-masing wilayah,” ujar Kombes Aries ketika apel pagi di NTMC Polri, Senin.

Dia menyebut ada tiga hal yang menjadi fokus mereka dalam pelaksanaan operasi zebra tahun ini.

Pertama yakni menciptakan kondisi ideal jelang libur natal dan tahun baru. Aries menyoroti tantangan terutama gelombang pergerakan masyarakat menuju lokasi wisata.

Dia meminta jajaran memastikan kondisi ideal terhadap tiga aspek: pengendara, kendaraan, dan lingkungan jalan.

“Libur Nataru 2026 akan memunculkan gelombang perpindahan massa ke lokasi wisata. Operasi Zebra harus mampu menciptakan kondisi ideal bagi pengendara, kendaraannya, dan jalan yang dilalui,” ujarnya.

Kemudian yang kedua menentukan target sasaran berbasis data. Dia menegaskan bahwa setiap wilayah sudah memahami karakteristik pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di daerah masing-masing.

Korlantas Polri resmi menggelar Operasi Zebra 2025 di seluruh Indonesia mulai Senin ini.

