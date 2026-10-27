3 Hal Krusial yang Harus Dicek Saat Memilih Produk Herbal

jpnn.com, JAKARTA - Minyak gosok herbal mungkin sudah lama jadi bagian dari tradisi di banyak keluarga Indonesia.

Namun, di tengah gempuran testimoni media sosial dan jualan di media digital, seberapa sering kita betul-betul memeriksa apa yang sebenarnya kita usapkan ke kulit?

Owner sekaligus CEO Kutus Kutus, Fazli Hasniel Sugiharto—atau yang akrab disapa Arniel—menyoroti fakta tersebut.

Baca Juga: 3 Teh Herbal untuk Penderita Tekanan Darah Tinggi

Menurutnya, memilih produk herbal bukan sekadar soal merawat tradisi atau ikut-ikutan kata tetangga. Ada tanggung jawab sains dan regulasi di baliknya.

Bagi kamu pencinta herbal, ada tiga hal krusial yang perlu dipahami agar tak gampang terkecoh informasi liar.

1. Izin Edar Cuma Langkah Awal

Baca Juga: Merek Kutus Kutus Resmi Milik Bambang Pranoto

Langkah paling standar saat membeli produk herbal adalah mengecek ada tidaknya nomor izin edar dari BPOM.

Masalahnya, banyak yang menganggap kalau sudah ada izin edar, berarti semua klaim testimoni di media sosial otomatis benar.