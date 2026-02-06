menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sumsel » 3 Hari Gencarkan ETLE, Polrestabes Palembang Catat 342 Pelanggar Lalu Lintas

3 Hari Gencarkan ETLE, Polrestabes Palembang Catat 342 Pelanggar Lalu Lintas

3 Hari Gencarkan ETLE, Polrestabes Palembang Catat 342 Pelanggar Lalu Lintas
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - PALEMBANG - Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, Sumatera Selatan, menggencarkan penindakan pelanggaran dengan menggunakan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile. 

Dalam tiga hari operasi, Satlantas Polrestabes Palembang mencatat ada 342 pelanggar baik itu yang menggunakan kendaraan roda dua maupun empat.

Wakil Kepala Satlantas Polrestabes Palembang Ajun Komisaris Polisi Sayyid Malik Ibrahim mengungkapkan bahwa langkah ini merupakan komitmen kepolisian dalam meningkatkan kedisiplinan di jalan raya. 

Baca Juga:

"Kami terus gencar melakukan penindakan menggunakan ETLE Mobile di seluruh wilayah hukum Polrestabes Palembang," ungkap Sayyid, Jumat (6/2).

"Personel kami rutin melakukan patroli, baik di pagi hari maupun siang hari, bahkan sore hari juga patroli membawa ETLE Hand Held yang didapatkan dari Kapolri," sambung Sayyid. 

Adapun urutan penindakan yang dilakukan personel di lapangan, yakni melakukan pemotretan terhadap kendaraan yang melanggar.

Baca Juga:

Foto yang mencakup bukti pelanggaran, serta pelat nomor kendaraan yang terlihat jelas, selanjutnya dikirim ke back office ETLE untuk divalidasi berdasarkan data kepemilikan dan alamat kendaraan.

"Setelah data ini terverifikasi, akan ada petugas yang melakukan pengiriman surat klarifikasi ke alamat pemilik kendaraan," kata Sayyid. 

Tiga hari menggencarkan penggunaan ETLE Mobile, Satlantas Polrestabes Palembang mencatat 342 pelanggar lalu lintas.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI