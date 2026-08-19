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3 Hari Pascagempa NTT, TelkomGroup Pastikan Konektivitas Digital Kembali Normal 100 Persen

3 Hari Pascagempa NTT, TelkomGroup Pastikan Konektivitas Digital Kembali Normal 100 Persen
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Direktur Network Telkom Nanang Hendarno menyerahkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat terdampak gempa di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Selasa (18/8). Penyaluran bantuan menjadi bagian dari dukungan berkelanjutan TelkomGroup bagi masyarakat selama proses pemulihan pascabencana. Foto: Dokumentasi Telkom

jpnn.com, LABUAN BAJO - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom bersama seluruh operating company TelkomGroup berhasil menuntaskan pemulihan 100 persen layanan telekomunikasi dan digital dalam kurun waktu tiga hari pascabencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Seluruh layanan TelkomGroup di NTT kini telah kembali beroperasi normal dan stabil, menandai rampungnya fase perbaikan infrastruktur serta dilanjutkannya penguatan layanan dan penyaluran bantuan kemanusiaan bagi masyarakat selama masa pemulihan.

3 Hari Pascagempa NTT, TelkomGroup Pastikan Konektivitas Digital Kembali Normal 100 Persen3 Hari Pascagempa NTT, TelkomGroup Pastikan Konektivitas Digital Kembali Normal 100 Persen

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Direktur Network Telkom Nanang Hendarno dan tim teknis TelkomGroup melakukan pengecekan perangkat jaringan di salah satu site terdampak gempa di NTT, sebagai bagian dari upaya percepatan pemulihan konektivitas dan memastikan layanan telekomunikasi kembali beroperasi normal. Foto: Dokumentasi Telkom

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini menyampaikan fokus utama Telkom adalah memastikan konektivitas masyarakat dapat segera kembali normal, dengan tetap menempatkan keselamatan seluruh personel sebagai prioritas.

"Kami bersyukur seluruh layanan kini telah kembali normal hanya dalam waktu tiga hari," kata Dian dalam keterangannya, Rabu (19/8).

Menurut Dian, kecepatan pemulihan ini tidak terlepas dari kerja cepat seluruh tim TelkomGroup, serta kolaborasi erat dengan pemerintah, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat.

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"Apresiasi sebesar-besarnya atas sinergi yang memungkinkan masyarakat NTT kembali terhubung,” ucapnya.

Sejak hari pertama penanganan, TelkomGroup gerak cepat mengerahkan tim teknis untuk melakukan asesmen dan perbaikan infrastruktur tahap awal di area kritikal dan minim kendala.

TelkomGroup menuntaskan perbaikan infrastruktur pascagempa NTT dan memastikan konektivitas digital kembali normal 100 persen

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