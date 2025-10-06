3 Herbal Alami untuk Asam Urat yang Menyakitkan
jpnn.com, JAKARTA - ASAM urat merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi-sendi tubuh.
Asam urat memang salah satu penyakit yang sangat mengganggu.
Biasanya orang yang mengalami asam urat akan merasakan sakit dan nyeri pada persendiannya diiringi dengan tanda kemerahan serta bengkak pada bagian yang sakit.
Kondisi ini sering disebabkan karena kadar asam urat (uric acid) di dalam darah berlebihan jumlahnya.
Pada dasarnya, kadar asam urat yang normal tidak akan menyebabkan gejala apa pun pada tubuh Anda.
Namun jika kadarnya terlalu tinggi, ginjal tidak bisa mengolah asam urat tersebut.
Asam urat yang tidak bisa diproses ginjal akan mengubah menjadi kristal dan menumpuk di persendian.
Pada akhirnya, sendi jadi meradang dan menyebabkan rasa nyeri.
Ada beberapa jenis herbal alami yang bisa membantu mengatasi gejala asam urat yang menyakitkan dan salah satunya ialah jahe.
