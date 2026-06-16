3 Herbal untuk Atasi Rambut Rontok yang Mengganggu

jpnn.com, JAKARTA - RAMBUT merupakan salah satu mahkota wanita yang harus dijaga kesehatannya.

Namun, penggunaaan bahan kimia secara berlebihan bisa menyebabkan rambut rontok.

Selain merusak percaya diri, rambut rontok tentu akan mengurangi penampilan.

Baca Juga: 10 Herbal Ini Bikin Gula Darah Ambyar

Selain menggunakan sampo anitrontok, kini terdapat banyak ramuan herbal yang ampuh atasi kerontokan dan rambut kepala kembali tumbuh subur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Lidah Buaya

Sudah menjadi rahasia umum, lidah buaya merupakan salah satu herbal yang mengandung zat yang sangat baik untuk pertumbuhan rambut.

Baca Juga: 3 Herbal yang Ampuh untuk Menurunkan Gula Darah

Tidak hanya itu, lidah buaya juga dipercaya bisa memperbaiki sel atau jaringan rambut yang rusak.

Tak heran jika sejak zaman dahulu, nenek moyang kita telah menggunakannya untuk mengatasi berbagai masalah terkait rambut.