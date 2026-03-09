menu
3 Herbal untuk Mengobati Diabetes

Ilustrasi ginseng. Foto: Urbol

jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit kronis yang harus segera diobati.

Dari banyak cara mengendalikan gula darah, penggunaan obat alami dari tanaman herbal masih dipercaya oleh kebanyakan orang Indonesia sebagai terapi pendukung untuk diabetes.

Alasannya, bahan alami dipercaya lebih minim efek samping, murah, dan aman.

Lalu, tanaman herbal apa yang berpotensi menurunkan kadar gula darah penderita diabetes?

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ginseng

Ginseng terkenal di seluruh dunia berkat pamornya sebagai herbal yang dipercaya mampu mengobati berbagai macam penyakit.

Akar tanaman ini sudah sejak ribuan tahun lalu digunakan untuk meningkatkan stamina.

2. Kunyit

Tidak cuma menjadi penyedap masakan, kunyit juga dianggap berpotensi sebagai obat diabetes alami untuk mengendalikan gula darah.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengobati penyakit diabetes dan salah satunya ialah tentu saja ginseng.

