menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Herbal untuk Redakan Gejala Rematik dengan Cepat

3 Herbal untuk Redakan Gejala Rematik dengan Cepat

3 Herbal untuk Redakan Gejala Rematik dengan Cepat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi pil minyak ikan. Foto: Alodokter

jpnn.com, JAKARTA - REMATIK merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.

Untuk meredakan nyeri akibat rematik, ada beberapa herbal yang bisa Anda konsumsi.

Sebelum mengonsumsinya, ada baiknya juga untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minyak ikan

Minyak ikan mempunyai kandungan lemak sehat omega-3 yang bisa memblokir prostaglandin dan sitokin.

Perannya ini bisa mencegah terjadinya peradangan. Dalam studi pun menyebut minyak ikan yang dikonsumsi bisa meredakan nyeri dan kekakuan pada sendi pasien rematik.

Baca Juga:

2. Kunyit

selanjutnya yakni kunyit yang memang sudah terbukti bisa membantu mengurangi bengkak dan nyeri sendi pasien rematik.

Sebuah penelitian mengungkapkan suatu produk yang terbuat dari kunyit secara efektif bisa mengurangi rasa sakit dan bengkak pada pasien rematik.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu meredakan gejala rematik dengan cepat dan salah satunya ialah kunyit.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI