3 Herbal untuk Redakan Gejala Rematik dengan Cepat
jpnn.com, JAKARTA - REMATIK merupakan salah satu penyakit yang menyerang sendi tubuh.
Untuk meredakan nyeri akibat rematik, ada beberapa herbal yang bisa Anda konsumsi.
Sebelum mengonsumsinya, ada baiknya juga untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Minyak ikan
Minyak ikan mempunyai kandungan lemak sehat omega-3 yang bisa memblokir prostaglandin dan sitokin.
Perannya ini bisa mencegah terjadinya peradangan. Dalam studi pun menyebut minyak ikan yang dikonsumsi bisa meredakan nyeri dan kekakuan pada sendi pasien rematik.
2. Kunyit
selanjutnya yakni kunyit yang memang sudah terbukti bisa membantu mengurangi bengkak dan nyeri sendi pasien rematik.
Sebuah penelitian mengungkapkan suatu produk yang terbuat dari kunyit secara efektif bisa mengurangi rasa sakit dan bengkak pada pasien rematik.
Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu meredakan gejala rematik dengan cepat dan salah satunya ialah kunyit.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 6 Manfaat Lemon Campur Jahe, Bantu Tingkatkan Gairah di Ranjang
- Atasi Tenggorokan Kering dengan 3 Bahan Alami Ini
- 4 Khasiat Bawang Putih Campur Jahe, Bantu Redakan Batuk dengan Cepat
- 4 Makanan Super yang Wajib Dikonsumsi Saat Musim Dingin
- 3 Manfaat Jahe untuk Menurunkan Berat Badan
- 5 Herbal untuk Kesehatan Ginjal yang Lebih Baik