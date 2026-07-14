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3 Herbal untuk Redakan Migrain dengan Cepat

3 Herbal untuk Redakan Migrain dengan Cepat
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Ketumbar. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - SAAT migrain menyerang, Anda terpaksa menghentikan aktivitas yang sedang dilakukan.

Migrain merupakan salah satu jenis sakit kepala yang merupakan kondisi neurologis kronis kambuhan dan bisa muncul sewaktu-waktu.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengatasi sakit migrain.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe bisa menjadi obat herbal membantu menghilangkan migrain secara alami.

Sebuah studi menyebut bubuk jahe bisa mengurangi keparahan dan durasi migrain sama seperti obat sumatriptan.

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2. Biji ketumbar

Selanjutnya ada biji ketumbar yang ternyata bisa membantu mengatasi migrain.

Dalam sebuah penelitian menyebut ketumbar mampu mengurangi durasi dan tingkat keparahan sakit migrain berkat kandungannya berupa antiinflamasi.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu meredakan migrain dengan cepat dan salah satunya ialah minyak peppermint.

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