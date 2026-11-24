3 Herbal untuk Tekanan Darah Tinggi yang Menyebalkan
jpnn.com, JAKARTA - TEKANAN darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang harus segera diatasi.
Selain pengobatan medis, banyak orang kini mulai melirik solusi alami seperti penggunaan herbal untuk mengatasi tekanan darah tinggi.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Kunyit
Kunyit merupakan herbal yang mengandung kurkumin, senyawa aktif yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan.
Kurkumin membantu mengurangi peradangan dan stres oksidatif pada pembuluh darah.
Hal itu mendukung kelenturan dan fungsi pembuluh darah yang sehat.
Dengan menjaga aliran darah tetap lancar, kunyit berpotensi membantu menurunkan tekanan darah.
Penelitian berskala kecil menunjukkan bahwa konsumsi hingga 1,5 gram kurkumin per hari selama maksimal tiga bulan umumnya aman.
Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu mengatasi tekanan darah tinggi dan salah satunya ialah wijen.
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