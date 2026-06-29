3 Herbal yang Ampuh Hilangkan Flek Hitam di Wajah Anda

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI flek hitam di wajah bisa membuat Anda merasa tidak nyaman.

Meskipun tidak berbahaya, flek ini tentu bisa mengurangi rasa percaya diri.

Alih-alih menggunakan krim kimia, kini terdapat herbal yang bisa membantu menghilangkan bintik-bintik gelap secara permanen.

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Apa saja itu? Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Kunyit

Kunyit merupakan salah satu herbal yang bisa membantu memperbaiki kerusakan radikal bebas serta mengurangi perubahan warna kulit dan pigmentasi.

Ini juga berguna untuk menghilangkan bintik-bintik hitam secara cepat.

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Caranya haluskan kunyit hingga lembut dan campurkan beberapa tetes lemon dan susu.

Gunakan ini untuk diterapkan langsung ke area bintik-bintik hitam.