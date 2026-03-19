3 Herbal yang Ampuh Mengobati Asma

jpnn.com, JAKARTA - MENGONSUMSI berbagai jenis herbal diketahui bisa membantu mengatasi berbagai masalah kesehatan.

Rutin mengonsumsi herbal bisa mengatasi berbagai penyakit, seperti asam urat hingga asma.

Asma merupakan penyakit pernapasan kronis, hingga menimbulkan saluran udara meradang dan menyempit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Jahe

Jahe mempunyai khasiat untuk obat asma herbal. Para ahli menduga jahe bisa membantu mengurangi alergi dengan menurunkan kadar IgE pada tubuh.

IgE ini merupakan antibody yang dihasilkan sistem imun untuk melawan zat yang diduga bisa mengancam tubuh.

Baca Juga: 3 Herbal untuk Mengobati Diabetes

Jahe diketahui juga bisa membantu mengurangi peradangan dan melebarkan saluran pernapasan.

2. Bawang merah

Bawang merah mempunyai kandungan antioksidan tinggi, dan juga ada vitamin C, sulfur, serta quercetin dan anthocyanin cyanidin.