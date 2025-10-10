3 Herbal yang Ampuh Tingkatkan Stamina Pria di Ranjang

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI hubungan ranjang yang bahagia bisa membuat cinta pasangan makin kuat.

Salah satu cara agar hubungan ranjang makin panas ialah dengan stamina yang selalu terjaga.

Banyak kalangan memilih obat alami daripada obat kimiawi karena memiliki risiko efek samping yang lebih minim.

Baca Juga: 3 Herbal Alami untuk Asam Urat yang Menyakitkan

Tanaman herbal bisa dikonsumsi langsung atau dalam bentuk suplemen sebagai ramuan tahan lama saat berhubungan ranjang.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Ginseng

Ginseng merupakan herbal yang berfungsi untuk meningkatkan energi tubuh.

Baca Juga: 3 Suplemen untuk Meningkatkan Stamina yang Wajib Anda Konsumsi

Namun, pamornya untuk meningkatkan gairah dan dorongan syahwat pria juga tidak bisa dipandang sebelah mata.

Ginseng berpotensi meningkatkan kualitas dan jumlah cairan pria, baik pada pria sehat atau memiliki kecenderungan tidak subur.