3 Herbal yang Baik untuk Kesehatan Tubuh
jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan tubuh wajib kita lakukan agar tehindar dari serangan berbagai penyakit.
Menjaga kesehatan tubuh bisa Anda lakukan dengan mengonsumsi beberapa herbal.
Mengonsumsi herbal secara rutin bisa menjadi cara alami untuk menjaga kesehatan dan menambah cita rasa dalam menu harian.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Jahe
Jahe merupakan herbal rimpang (batang horizontal di bawah tanah) dari tanaman Zingiber officinale.
Rasa hangat dan pedasnya membuat jahe sering ditambahkan ke sup, kari, makanan panggang, dan dibuat teh hangat.
Jahe kaya antioksidan, zat yang bisa mengurangi peradangan dan melindungi sel dari kerusakan.
Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi jahe, baik segar dan suplemen, bisa memberikan manfaat bagi kesehatan.
Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan tubuh dan salah satunya ialah tentu saja jahe.
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