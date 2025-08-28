menu
3 Herbal yang Baik untuk Otak

Ilustrasi kunyit. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - OTAK merupakan salah satu organ tubuh yang harus selalu dijaga kesehatannya.

Ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan otak.

Salah satunya ialah dengan mengonsumsi berbagai jenis herbal.

Bukan rahasia lagi, obat herbal dari dapur rumah dipercaya bisa meredakan berbagai penyakit.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Sage

Herbal yang satu ini bisa meningkatkan daya ingat pasien penyakit Alzheimer.

Konsumsi ekstrak daun sage bisa sangat membantu pasien dengan penyakit Alzheimer.

Selain itu, daun sage bisa bermanfaat perkembangan otak pemuda.

Ada beberapa jenis herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan otak dengan mudah dan salah satunya ialah tentu saja kunyit.

