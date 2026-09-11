3 Informasi Sangat Penting Menjelang MotoGP San Marino 2026
jpnn.com - SAN MARINO - Seri ke-14 MotoGP 2026, yakni MotoGP San Marino hadir pekan ini di Misano World Circuit Marco Simoncelli akhir pekan ini.
Anda bisa mengecek tiga informasi vital, yakni jadwal lengkap kelas MotoGP di San Marino, klasemen, dan kalender berikut parade pemilik podium di bawah ini. (mgp/jpnn)
Jadwal MotoGP San Marino
Jumat (11/9)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (12/9)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (13/9)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Race/Grand Prix 27 Laps
Klasemen MotoGP 2026
No. Pembalap Tim Poin
- Jorge Martin Aprilia Racing 256
- Marc Marquez Ducati Lenovo Team 237
- Marco Bezzecchi Aprilia Racing 232
- Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 208
- Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team 203
- Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing 189
- Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team 186
- Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 143
- Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 128
- Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP 90
- Luca Marini Honda HRC Castrol 88
- Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 84
- Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 78
- Diogo Moreira Pro Honda LCR 64
- Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 55
- Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 53
- Johann Zarco Castrol Honda LCR 36
- Joan Mir Honda HRC Castrol 33
- Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP 28
- Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team 24
- Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP 14
- Maverick Vinales Red Bull KTM Tech3 10
- Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing 6
Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.
Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.
Kalender MotoGP 2026
- MotoGP Thailand, Buriram 27 Februari-1 Maret
Sprint: 1. Pedro Acosta | 2. Marc Marquez | 3. Raul Fernandez
Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Pedro Acosta | 3. Raul Fernandez
- MotoGP Brasil, Goiania 20 Maret-22 Maret
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Fabio Di Giannantonio | 3. Jorge Martin
Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Jorge Martin | 3. Fabio Di Giannantonio
- MotoGP Amerika Serikat, Austin 27 Maret-29 Maret
Sprint: 1. Jorge Martin | 2. Francesco Bagnaia | 3. Enea Bastianini
Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Jorge Martin | 3. Pedro Acosta
- MotoGP Spanyol, Jerez 24 April-26 April
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Francesco Bagnaia | 3. Franco Morbidelli
Race: 1. Alex Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Fabio Di Giannantonio
- MotoGP Prancis, Le Mans 8 Mei-10 Mei
Sprint: 1. Jorge Martin | 2. Francesco Bagnaia | 3. Marco Bezzecchi
Race: 1. Jorge Martin | 2. Marco Bezzecchi | 3. Ai Ogura
- MotoGP Catalunya, Barcelona 15 Mei-17 Mei
Sprint: 1. Alex Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Fabio Di Giannantonio
Race: 1. Fabio Di Giannantonio | 2. Fermin Aldeguer | 3. Francesco Bagnaia
- MotoGP Italia, Mugello 29 Mei-31 Mei
Sprint: 1. Raul Fernandez | 2. Jorge Martin | 3. Fabio Di Giannantonio
Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Jorge Martin | 3. Francesco Bagnaia
- MotoGP Hungaria, Balaton 5 Juni-7 Juni
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Marco Bezzecchi
Race: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Francesco Bagnaia
- MotoGP Ceko, Brno 19 Juni-21 Juni
Sprint: 1. Francesco Bagnaia | 2. Ai Ogura | 3. Marc Marquez
Race: 1. Marc Marquez | 2. Ai Ogura | 3. Francesco Bagnaia
- MotoGP Belanda, Assen 26 Juni-28 Juni
Sprint: 1. Raul Fernandez | 2. Ai Ogura | 3. Fabio Di Giannantonio
Race: 1. Ai Ogura | 2. Raul Fernandez | 3. Jorge Martin
- MotoGP Jerman, Sachsenring 10 Juli-12 Juli
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
Race: 1. Marc Marquez | 2. Ai Ogura | 3. Raul Fernandez
- MotoGP Inggris, Silverstone 7 Agustus-9 Agustus
Sprint: 1. Jorge Martin | 2. Ai Ogura | 3. Marco Bezzecchi
Race: 1. Raul Fernandez | 2. Jorge Martin | 3. Marco Bezzecchi
- MotoGP Aragon, Alcaniz 28 Agustus-30 Agustus
Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Marco Bezzecchi
Race: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Marco Bezzecchi
- MotoGP San Marino, Misano 11 September-13 September
Sprint:
Race:
- MotoGP Austria, Spielberg 18 September-20 September
Sprint:
Race:
- MotoGP Jepang, Motegi 2 Oktober-4 Oktober
Sprint:
Race:
- MotoGP Indonesia, Mandalika 9 Oktober-11 Oktober
Sprint:
Race:
- MotoGP Australia, Phillip Island 23 Oktober-25 Oktober
Sprint:
Race:
- MotoGP Malaysia, Sepang 30 Oktober-1 November
Sprint:
Race:
- MotoGP Qatar, Lusail 6 November-8 November
Sprint:
Race:
- MotoGP Portugal, Portimao, 20 November-22 November
Sprint:
Race:
- MotoGP Valencia, Ricardo Tormo, 27 November-29 November
Sprint:
Race:
Sebelum Anda menikmati MotoGP San Marino mulai hari ini hingga Minggu, baca informasi vital di sini.
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kabar MotoGP: Alex Rins Memutuskan Pensiun
- MotoGP 2026: Marc Marquez Punya Masalah Besar di Balik Kecepatannya
- Pimpin Klasemen MotoGP 2026, Jorge Martin Malah Tak Terlalu Peduli, Ini Alasannya
- Jelang MotoGP, Gubernur Iqbal Minta Penambahan Penerbangan ke Lombok
- MotoGP San Marino 2026: Bezzecchi Punya Keuntungan Besar untuk Kejar Martin
- Fabio Di Giannantonio Punya Cara Unik Hadapi Persaingan MotoGP 2026