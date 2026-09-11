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3 Informasi Sangat Penting Menjelang MotoGP San Marino 2026

3 Informasi Sangat Penting Menjelang MotoGP San Marino 2026
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Marc Marquez berlari saat merayakan kemenangannya bersama para penggemar, di MotoGP Aragon, 30 Agustus 2026. Foto: Jose Jordan/AFP

jpnn.com - SAN MARINO - Seri ke-14 MotoGP 2026, yakni MotoGP San Marino hadir pekan ini di Misano World Circuit Marco Simoncelli akhir pekan ini.

Anda bisa mengecek tiga informasi vital, yakni jadwal lengkap kelas MotoGP di San Marino, klasemen, dan kalender berikut parade pemilik podium di bawah ini. (mgp/jpnn)

Jadwal MotoGP San Marino
Jumat (11/9)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (12/9)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 13 Laps
Minggu (13/9)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Race/Grand Prix 27 Laps

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Klasemen MotoGP 2026
No. Pembalap Tim Poin

  1. Jorge Martin Aprilia Racing 256
  2. Marc Marquez Ducati Lenovo Team 237
  3. Marco Bezzecchi Aprilia Racing 232
  4. Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro VR46 Racing Team 208
  5. Ai Ogura Trackhouse MotoGP Team 203
  6. Pedro Acosta Red Bull KTM Factory Racing 189
  7. Raul Fernandez Trackhouse MotoGP Team 186
  8. Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 143
  9. Alex Marquez BK8 Gresini Racing MotoGP 128
  10. Fermin Aldeguer BK8 Gresini Racing MotoGP 90
  11. Luca Marini Honda HRC Castrol 88
  12. Enea Bastianini Red Bull KTM Tech3 84
  13. Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 78
  14. Diogo Moreira Pro Honda LCR 64
  15. Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP Team 55
  16. Franco Morbidelli Pertamina Enduro VR46 Racing Team 53
  17. Johann Zarco Castrol Honda LCR 36
  18. Joan Mir Honda HRC Castrol 33
  19. Jack Miller Prima Pramac Yamaha MotoGP 28
  20. Alex Rins Monster Energy Yamaha MotoGP Team 24
  21. Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha MotoGP 14
  22. Maverick Vinales Red Bull KTM Tech3 10
  23. Augusto Fernandez Yamaha Factory Racing 6

Poin Sprint: 12 (untuk peraih emas), 9 (perak), 7 (perunggu), lalu 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-9.
Poin Race: 25 (untuk juara), 20 (podium kedua), 16 (podium ketiga), lalu 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, sampai 1 poin untuk peringkat ke-15.

Kalender MotoGP 2026

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  1. MotoGP Thailand, Buriram 27 Februari-1 Maret
    Sprint: 1. Pedro Acosta | 2. Marc Marquez | 3. Raul Fernandez
    Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Pedro Acosta | 3. Raul Fernandez
  2. MotoGP Brasil, Goiania 20 Maret-22 Maret
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Fabio Di Giannantonio | 3. Jorge Martin
    Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Jorge Martin | 3. Fabio Di Giannantonio
  3. MotoGP Amerika Serikat, Austin 27 Maret-29 Maret
    Sprint: 1. Jorge Martin | 2. Francesco Bagnaia | 3. Enea Bastianini
    Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Jorge Martin | 3. Pedro Acosta
  4. MotoGP Spanyol, Jerez 24 April-26 April
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Francesco Bagnaia | 3. Franco Morbidelli
    Race: 1. Alex Marquez | 2. Marco Bezzecchi | 3. Fabio Di Giannantonio
  5. MotoGP Prancis, Le Mans 8 Mei-10 Mei
    Sprint: 1. Jorge Martin | 2. Francesco Bagnaia | 3. Marco Bezzecchi
    Race: 1. Jorge Martin | 2. Marco Bezzecchi | 3. Ai Ogura
  6. MotoGP Catalunya, Barcelona 15 Mei-17 Mei
    Sprint: 1. Alex Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Fabio Di Giannantonio
    Race: 1. Fabio Di Giannantonio | 2. Fermin Aldeguer | 3. Francesco Bagnaia
  7. MotoGP Italia, Mugello 29 Mei-31 Mei
    Sprint: 1. Raul Fernandez | 2. Jorge Martin | 3. Fabio Di Giannantonio
    Race: 1. Marco Bezzecchi | 2. Jorge Martin | 3. Francesco Bagnaia
  8. MotoGP Hungaria, Balaton 5 Juni-7 Juni
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Marco Bezzecchi
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Francesco Bagnaia
  9. MotoGP Ceko, Brno 19 Juni-21 Juni
    Sprint: 1. Francesco Bagnaia | 2. Ai Ogura | 3. Marc Marquez
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Ai Ogura | 3. Francesco Bagnaia
  10. MotoGP Belanda, Assen 26 Juni-28 Juni
    Sprint: 1. Raul Fernandez | 2. Ai Ogura | 3. Fabio Di Giannantonio
    Race: 1. Ai Ogura | 2. Raul Fernandez | 3. Jorge Martin
  11. MotoGP Jerman, Sachsenring 10 Juli-12 Juli
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Fabio Di Giannantonio
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Ai Ogura | 3. Raul Fernandez
  12. MotoGP Inggris, Silverstone 7 Agustus-9 Agustus
    Sprint: 1. Jorge Martin | 2. Ai Ogura | 3. Marco Bezzecchi
    Race: 1. Raul Fernandez | 2. Jorge Martin | 3. Marco Bezzecchi
  13. MotoGP Aragon, Alcaniz 28 Agustus-30 Agustus
    Sprint: 1. Marc Marquez | 2. Alex Marquez | 3. Marco Bezzecchi
    Race: 1. Marc Marquez | 2. Pedro Acosta | 3. Marco Bezzecchi
  14. MotoGP San Marino, Misano 11 September-13 September
    Sprint:
    Race:
  15. MotoGP Austria, Spielberg 18 September-20 September
    Sprint:
    Race:
  16. MotoGP Jepang, Motegi 2 Oktober-4 Oktober
    Sprint:
    Race:
  17. MotoGP Indonesia, Mandalika 9 Oktober-11 Oktober
    Sprint:
    Race:
  18. MotoGP Australia, Phillip Island 23 Oktober-25 Oktober
    Sprint:
    Race:
  19. MotoGP Malaysia, Sepang 30 Oktober-1 November
    Sprint:
    Race:
  20. MotoGP Qatar, Lusail 6 November-8 November
    Sprint:
    Race:
  21. MotoGP Portugal, Portimao, 20 November-22 November
    Sprint:
    Race:
  22. MotoGP Valencia, Ricardo Tormo, 27 November-29 November
    Sprint:
    Race:

Sebelum Anda menikmati MotoGP San Marino mulai hari ini hingga Minggu, baca informasi vital di sini.


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

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