3 Jemaah Haji Asal Sumsel Dirawat di Arab Saudi, Mengalami Dehidrasi hingga Jantung

Jemaah calon haji yang tiba di Asrama Haji Palembang. Ilustrasi Foto: Cuci Hati/JPNN.com

jpnn.com, PALEMBANG - Tiga jemaah haji asal Sumatera Selatan (Sumsel) dilaporkan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Arab Saudi.

Ketiga jemaah tersebut mengalami dehidrasi hingga komplikasi penyakit dalam saat menjalankan rangkaian ibadah haji.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel Trisnawarman mengungkapkan ketiga jemaah yang sakit tersebut berasal dari kelompok terbang (Kloter) 1, 2, dan 4.

Penyakit yang diderita di antaranya dehidrasi, diabetes melitus (DM), serta gangguan kardiovaskular.

"Sejumlah penyakit memang menjadi perhatian khusus, seperti gangguan ginjal, penyakit jantung berat yang memerlukan oksigen, kanker, serta kondisi medis lainnya," kata Trisnawarman, Selasa (5/5/2026).

Padahal, kata Trisnawarman kondisi kesehatan jemaah telah melalui pemeriksaan berlapis sejak di daerah hingga tingkat provinsi sebelum keberangkatan.

Untuk mencegah gangguan kesehatan, jemaah diimbau menjaga asupan cairan selama berada di Tanah Suci.

"Konsumsi air putih minimal 2 hingga 3 liter per hari guna menghindari dehidrasi," pesan Trisnawarman.

