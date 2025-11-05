menu
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Jenis Buah yang Baik untuk Penderita Kolesterol Tinggi

3 Jenis Buah yang Baik untuk Penderita Kolesterol Tinggi

3 Jenis Buah yang Baik untuk Penderita Kolesterol Tinggi
Jambu biji. Foto: Thevapemall

jpnn.com, JAKARTA - KOLESTEROL memang dibutuhkan tubuh kita. Namun, memiliki kolesterol yang terlalu tinggi juga tidak baik.

Namun, dalam jumlah yang besar, kolesterol tinggi bisa berakibat fatal bagi kesehatan.

Biasanya kondisi ini dipengaruhi oleh konsumsi makanan berminyak dan berlemak tinggi seperti aneka gorengan.

Baca Juga:

Jika dibiarkan perlahan akan memicu berbagai penyakit berbahaya seperti penyakit jantung, darah tinggi hingga strok.

Sementara angka kolesterol normal yang disarankan para dokter secara umum adalah di bawah 200 miligram per desiliter.

Jangan khawatir, untuk menekan kadar kolesterol tinggi disarankan untuk mengonsumsi buah-buahan sehat.

Berikut buah yang aman dikonsumsi penderita kolesterol tinggi, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Pisang

Pisang merupakan sumber yang baik dari serat makanan, yang bisa membantu mengurangi low-density lipoprotein – LDL atau kolesterol “jahat”.

Ada beberapa jenis buah yang bisa membantu menurunkan kolesterol tinggi dan salah satunya ialah tentu saja pisang.

