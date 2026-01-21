3 Jenis Camilan Ini Bikin Berat Badan Anda Tetap Normal

jpnn.com, JAKARTA - BANYAK orang enggan mengonsumsi camilan karena takut berat badan mereka naik.

Merasa lesu setelah makan adalah hal yang sangat normal, terutama setelah makan besar.

Makanan adalah bahan bakar bagi tubuh kita, tetapi juga bisa menyebabkan kelelahan dan penambahan berat badan tergantung pada kebiasaan makan, pola, dan jenis makanan yang kita makan.

Makanan, baik secara positif maupun negatif, memengaruhi kinerja tubuh kita.

Dengan budaya kerja keras akhir-akhir ini, melewatkan waktu makan menjadi hal yang biasa yang menyebabkan seseorang terkuras tenaganya di tengah hari.

Ini adalah salah satu momen lemah ketika orang mengambil sesuatu untuk dijadikan camilan.

Namun, hal ini bisa dibalik jika kita memilih camilan yang lebih sehat untuk menurunkan berat badan dan menambah energi secara instan.

Beberapa orang makan siang yang sangat berat dan merasa lesu sepanjang hari serta berat badannya bertambah drastis.