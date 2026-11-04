3 Jenis Ikan Tinggi Kandungan Protein yang Baik untuk Tubuh
jpnn.com, JAKARTA - IKAN merupakan salah satu makanan yang wajib kita konsumsi.
Ikan mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan tubuh. Salah satunya ialah protein.
Ada beberapa jenis ikan dengan kandungan protein tinggi yang patut dipertimbangkan untuk menu harian.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Tuna kalengan
Tuna kalengan menjadi pilihan praktis untuk camilan atau makan siang.
Mudah dibawa dan serbaguna, ikan ini bisa diolah menjadi salad pasta, sandwich, dan dinikmati bersama kerupuk sebagai camilan bergizi.
Satu kaleng tuna ringan ukuran 5 ons mengandung sekitar 27 gram protein dengan hanya 1,3 gram lemak jika dikemas dalam air.
Jika dikemas dalam minyak, kandungan lemak memang meningkat, tetapi sebagian besar berupa lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung.
Ada beberapa jenis ikan yang kaya akan kandungan protein dan baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja tuna kalengan.
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