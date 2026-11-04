menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Lifestyle » Kesehatan » 3 Jenis Ikan Tinggi Kandungan Protein yang Baik untuk Tubuh

3 Jenis Ikan Tinggi Kandungan Protein yang Baik untuk Tubuh

3 Jenis Ikan Tinggi Kandungan Protein yang Baik untuk Tubuh
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ikan nila goreng. Foto: Cookpad

jpnn.com, JAKARTA - IKAN merupakan salah satu makanan yang wajib kita konsumsi.

Ikan mengandung berbagai nutrisi yang diperlukan tubuh. Salah satunya ialah protein.

Ada beberapa jenis ikan dengan kandungan protein tinggi yang patut dipertimbangkan untuk menu harian.

Baca Juga:

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Tuna kalengan

Tuna kalengan menjadi pilihan praktis untuk camilan atau makan siang.

Mudah dibawa dan serbaguna, ikan ini bisa diolah menjadi salad pasta, sandwich, dan dinikmati bersama kerupuk sebagai camilan bergizi.

Baca Juga:

Satu kaleng tuna ringan ukuran 5 ons mengandung sekitar 27 gram protein dengan hanya 1,3 gram lemak jika dikemas dalam air.

Jika dikemas dalam minyak, kandungan lemak memang meningkat, tetapi sebagian besar berupa lemak tak jenuh yang baik untuk kesehatan jantung.

Ada beberapa jenis ikan yang kaya akan kandungan protein dan baik untuk kesehatan dan salah satunya ialah tentu saja tuna kalengan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI