3 Jenis Kacang yang Aman Dikonsumsi Penderita Diabetes
jpnn.com, JAKARTA - DIABETES merupakan salah satu penyakit yang bisa menyerang siapa saja.
Salah satu camilan yang aman dikonsumsi penderita diabetes ialah kacang.
Menurut American Diabetes Association, kacang-kacangan memiliki manfaat bagi penderita diabetes.
Namun, memang tidak semua kacang aman dikonsumsi penderita diabetes.
Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.
1. Almond
Studi di tahun 2011 lalu menemukan bahwa mencampurkan almond ke dalam makanan penderita diabetes tipe 2 selama 12 minggu, secara positif memengaruhi gula darah.
Sebuah studi di tahun 2017 juga melihat efek konsumsi almond setiap hari selama 24 minggu pada orang dengan diabetes tipe 2.
Mencampurkan almond ke dalam makanan membantu mengontrol kadar gula darah.
Ada beberapa jenis kacang yang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes dan salah satunya ialah tentu saja kacang kenari.
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