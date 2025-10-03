3 Jenis Minyak Goreng yang Baik untuk Kesehatan Tubuh

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan tubuh tentu wajib kita semua lakukan. Memiliki kesehatan yang baik akan membuat Anda terhindar dari berbagai serangan penyakit.

Salah satu hal yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh ialah dengan memilih minyak goreng terbaik untuk memasak.

Kebanyakan orang menyukai makanan yang digoreng, tetapi proses menggoreng menyebabkan perubahan kimia pada makanan dan minyak.

Pilihan yang paling sehat untuk menggoreng adalah minyak yang tahan terhadap pemasakan suhu tinggi dan memiliki profil asam lemak yang baik.

1. Minyak zaitun

Minyak goreng pertama yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh ialah minyak zaitun.

Minyak zaitun memiliki titik asap 410 derajat Fahrenheit (210 derajat Celsius), sedangkan minyak zaitun murni memiliki titik asap yang lebih rendah, yaitu 320-338 derajat Fahrenheit (160-170 derajat Celsius).

Minyak zaitun kaya akan antioksidan, yang meningkatkan ketahanan minyak terhadap pembentukan senyawa berbahaya.