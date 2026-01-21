3 Jenis Minyak yang Berbahaya untuk Kesehatan

jpnn.com, JAKARTA - MENJAGA kesehatan tubuh wajib kita lakukan. Ada berbagai cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesehatan tubuh.

Salah satunya ialah dengan mengetahui berbagai jenis minyak yang berbahaya untuk kesehatan.

Beberapa jenis minyak bahkan bisa menurunkan kolesterol dan menjaga kesehatan jantung.

Meski demikian, perlu diketahui bahwa tidak semua minyak cukup sehat digunakan untuk memasak.

Ada beberapa jenis minyak yang sebaiknya dibatasi karena risikonya untuk kesehatan cukup besar.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Minyak kelapa (coconut oil)

Konsumsi minyak kelapa salah satunya untuk memasak masih menjadi kontroversi hingga kini.

Walaupun tidak sepenuhnya berdampak buruk bagi kesehatan, minyak ini mengandung asam lemak rantai menengah yang membuatnya sulit diubah menjadi simpanan energi.