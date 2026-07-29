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3 Jenis Obat yang Ampuh Menurunkan Gula Darah

3 Jenis Obat yang Ampuh Menurunkan Gula Darah
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Obat-Obatan. Foto : Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - MEMILIKI gula darah tinggi bisa meningkatkan risiko Anda terserang diabetes.

Obat diabetes memiliki cara kerja dan efek samping yang berbeda.

Namun, fungsinya tetap sama, yaitu membantu mengendalikan kadar gula darah sekaligus menekan risiko komplikasi penyakit kencing manis.

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Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Inhibitor alfa-glukosidase

Obat golongan ini akan memiliki efek terbaik jika diminum sebelum makan.

Beberapa obat diabetes yang masuk ke dalam golongan inhibitor alfa-glukosidase adalah acarbose dan miglitol.

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Konsumsi obat kencing manis ini tidak menyebabkan gula darah rendah atau berat badan bertambah.

2. Inhibitor SGLT2

Ada beberapa jenis obat yang bisa membantu menurunkan kadar gula darah dengan cepat dan salah satunya ialah inhibitor alfa-glukosidase.

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