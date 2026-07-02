3 Jenis Olahraga Terbaik untuk Membakar Kalori

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu cara efektif membakar kalori dengan cepat ialah dengan olahraga.

Konsep dasar olahraga kardio atau kardiovaskular adalah serangkaian aktivitas fisik yang akan memacu kinerja organ jantung dan paru-paru, sekaligus meningkatkan kekuatan dan kesehatannya.

Nah, beberapa alternatif latihan kardio yang bisa Anda padukan tanpa harus menggunakan sepatu lari dan jogging di luar ruangan seperti di bawah ini.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Naik turun tangga

Naik turun tangga merupakan metode olahraga yang bagus untuk meningkatkan kesehatan organ jantung dan paru-paru.

Anda bisa dengan mudah menemukan tangga di mana saja, entah itu di taman, kantor, ataupun bangunan apartemen yang kamu tinggali.

2. Berenang

Berenang adalah salah satu olahraga kardio yang melibatkan gerakan seluruh tubuh.

Aktivitas ini punya beragam manfaat yang tak terhitung jumlahnya.