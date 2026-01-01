3 Jenis Olahraga Terbaik untuk Penderita Penyakit Asma
jpnn.com, JAKARTA - ASMA merupakan salah satu penyakit pernapasan yang bisa menyerang siapa saja.
Asma biasanya diawali dengan gejala gangguan pernapasan seperti sesak napas hingga napas terasa pendek.
Selain menggunakan pengobatan alami dan alat bantu pernapasan, penyakit asma bisa ditanggulangi dengan cara olahraga.
1. Berenang
Berenang bagus untuk penderita penyakit asma karena udara yang Anda hirup pada ketinggian air cenderung lembap yang mengurangi hilangnya panas dalam sistem pernapasan Anda.
Ini bisa mengurangi bronkokonstriksi, yaitu ketika saluran udara Anda menyempit dan membatasi pernapasan yang bisa memicu asma.
Secara keseluruhan, berenang dengan intensitas rendah dianjurkan untuk penderita asma.
Ini berarti berenang kurang dari enam puluh menit dengan kecepatan lambat.
